Після комбінованої атаки РФ по Кременчуку виявили небезпечні касетні боєприпаси

Після атаки РФ у Кременчуці виявили касетні боєприпаси. Вони становлять загрозу для життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Полтавщини.

Для отримання актуальної інформації радять довіряти лише офіційним джерелам.

Правоохоронці закликають батьків та опікунів пояснити дітям, що торкатися невідомих предметів смертельно небезпечно, та навчити їх правилам безпеки.

У разі виявлення касетних елементів слід негайно повідомити поліцію за номером 102 або звернутися до ДСНС.

Поліція нагадує: категорично заборонено торкатися, переміщати або наближатися до підозрілих предметів.

Ці боєприпаси особливо небезпечні для дітей, оскільки зовні нагадують іграшки або кулі.

Після нічного комбінованого обстрілу місцева поліція повідомляє про численні випадки виявлення небезпечних металевих сфер діаметром близько 10 см залишків касетних елементів.

Атака на Кременчук

Російські окупанти в ніч на 21 червня здійснили масовану ракетно-дронову атаку по Кременчуку Полтавської області. Ворожі удари влучили в енергетичну інфраструктуру та відкриті території району.

За інформацією голови Полтавської ОВА Володимира Когута, більшість засобів ураження було збито силами ППО, але кілька влучань все ж завдали шкоди. На місці працюють підрозділи ДСНС, які ліквідовують наслідки обстрілу.

Внаслідок атаки одна людина отримала поранення середньої тяжкості. Мер Кременчука Віталій Малецький додав, що постраждали житлові квартали — пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, вибито вікна і зруйновано автомобілі.

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