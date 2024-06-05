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Після кількох перенесень. Boeing відправив корабель з людьми до МКС

Фото: Boeing відправив корабель до МКС (twitter.com/BoeingSpace)
Автор: Каріна Левицька

Boeing здійснив перший пілотований політ космічного корабля Starline. На борту перебували 2 астронавти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Запуск на ракеті Atlas V відкладали кілька разів через технічні несправності. Однак сьогодні космічний літак Boeing Starliner із двома астронавтами на борту здійснив успішний старт із пускового майданчика у Флориді.

 

 

Тепер космічний корабель добу рухатиметься на орбіту Землі, щоб пристикуватися до МКС, а через сім днів безпечно повернути на Землю двох астронавтів - Баррі Вілмора та Суніту Вільямс.

Глава NASA Білл Нельсон, вітаючи Boeing, назвав запуск "визначним досягненням для майбутнього космічних польотів".

Нагадаємо, що минулий політ мав відбутись ще 1 червня, але його відклали.

Ба більше, перший політ Boeing Starliner було перенесено ще в лютому минулого року 2023 року.

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