Після кількох перенесень. Boeing відправив корабель з людьми до МКС

Нагадаємо, що минулий політ мав відбутись ще 1 червня, але його відклали.

Ба більше, перший політ Boeing Starliner було перенесено ще в лютому минулого року 2023 року.

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