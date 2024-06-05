После нескольких переносов. Boeing отправил корабль с людьми к МКС

Напомним, что прошлый полет должен был состояться еще 1 июня, но его отложили.

Более того, первое полет Boeing Starliner было перенесено еще в феврале прошлого года 2023 года.

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