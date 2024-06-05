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После нескольких переносов. Boeing отправил корабль с людьми к МКС

Фото: Boeing отправил корабль в МКС (twitter.com/BoeingSpace)
Автор: Карина Левицкая

Boeing совершил первый пилотируемый полет космического корабля Starline. На борту находились 2 астронавта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

Запуск на ракете Atlas V откладывали несколько раз из-за технических неисправностей. Однако сегодня космический самолет Boeing Starliner с двумя астронавтами на борту совершил успешный старт с пусковой площадки во Флориде.

 

 

Теперь космический корабль сутки будет двигаться на орбиту Земли, чтобы пристыковаться к МКС, а через семь дней безопасно вернуть на Землю двух астронавтов - Барри Уилмора и Суниту Уильямс.

Глава NASA Билл Нельсон, поздравляя Boeing, назвал запуск "выдающимся достижением для будущего космических полетов".

Напомним, что прошлый полет должен был состояться еще 1 июня, но его отложили.

Более того, первое полет Boeing Starliner было перенесено еще в феврале прошлого года 2023 года.

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