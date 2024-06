После нескольких переносов. Boeing отправил корабль с людьми к МКС

Запуск на ракете Atlas V откладывали несколько раз из-за технических неисправностей. Однако сегодня космический самолет Boeing Starliner с двумя астронавтами на борту совершил успешный старт с пусковой площадки во Флориде.

BREAKING: Boeing launches NASA astronauts to space on its Starliner capsule for the first time. https://t.co/BfRJVJVZh6 pic.twitter.com/UXwMbKqe68