После кибератак России. В ЕС предложили выделить 1,2 млрд долларов для противодействия хакерам

Во вторник, 18 апреля, в ЕС объявили о плане на 1,2 миллиарда долларов для противодействия угрозам кибербезопасности. Примером для этого стала агрессия РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Еврокомиссии, о котором пишет Reuters.

"Закон ЕС о киберсолидарности укрепит солидарность на уровне союза, чтобы лучше выявлять значительные или крупномасштабные инциденты в области кибербезопасности, готовиться и реагировать на них", - говорится в материале.

Отмечается, что в ЕС должен быть создан "Европейский щит кибербезопасности" и комплексный механизм защиты от киберугроз.

Тревогу у ЕС вызывает и рост использования РФ кибератак против Украины. План также включает создание резерва кибербезопасности ЕС, состоящего из служб реагирования на инциденты, которые будут вмешиваться по запросу страны или учреждения Евросоюза в случае серьезного или крупномасштабного инцидента кибербезопасности.