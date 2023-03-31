Міноборони РФ замовляло програму для кібератак в Інтернеті по всьому світу, - ЗМІ

Міноборони Росії та російські спецслужби замовляли у місцевої IT-компанії "Вулкан" програмне забезпечення для ведення кібервійни, а її інженери працювали на російських військових та спецслужби, підтримуючи хакерські операції, навчаючи оперативників перед атаками на інфраструктуру, поширюючи дезінформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування, яке проводили низка ЗМІ, пише The Guardian .

Зокрема, судячи з даних розслідування, робота компанії пов'язана з федеральною службою безпеки або ФСБ, органом внутрішньої розвідки, ГРУ, російським підрозділом зовнішньої розвідки.

"В одному документі засіб кібератаки Vulkan пов'язується з сумно відомою хакерською групою Sandworm, яка, за твердженням уряду США, двічі викликала відключення електроенергії в Україні, зірвала Олімпійські ігри в Південній Кореї і запустила NotPetya, найруйнівніше з економічного погляду шкідливе. Під кодовою назвою Scan-V він шукає в Інтернеті вразливості, які потім зберігаються для використання у майбутніх кібератаках", - йдеться у статті.

Деякі документи, які опинилися у відкритому доступі, є "здається, ілюстративним прикладом потенційних цілей".

"Один містить карту, яка показує точки через США. Інша містить деталі атомної електростанції у Швейцарії", - пишуть дослідники

Крім того, серед великих проектів, що реалізуються "Вулканом" на замовлення Міноборони - програма під шифром "Амезит", яка може стежити за всіма користувачами інтернету на певній території. Програма може також блокувати доступ до певних сайтів.

"Військовим потрібен фізичний доступ до обладнання, наприклад, до веж мобільного зв'язку, і до бездротового зв'язку. Як тільки вони контролюють передачу, трафік може бути перехоплений. Військові шпигуни можуть ідентифікувати людей, які переглядають Інтернет, бачити, до чого вони звертаються в Інтернеті, і відстежувати інформацію, якою користувачі поділяються", - пишуть автори.

За допомогою "Амезиту", як стверджується в розслідуванні, співробітник Міноборони в один клік може створити сотні ботів у різних соцмережах, а потім надавати їм різні завдання. Автори розслідування кажуть, що знайшли таких роботів та відстежили, у яких кампаніях вони брали участь. Серед них - кампанії проти Хілларі Клінтон на виборах президента США 2016 року Також Кремль намагався вплинути на результат президентських виборів у Франції 2017 року, викравши дані.