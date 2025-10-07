Після капремонту в Києві відкрили хірургічне відділення, де відновлюються поранені військові, - Кличко

"Після капітального ремонту, який тривав півтора роки, відкрили хірургічне відділення Київської міської клінічної лікарні №8. Окрім оновлення, це ще й трансформація медичного простору відповідно до найкращих сучасних стандартів якості, комфорту, доступності. З системою вентиляції в палатах, санвузлами, кнопками виклику медсестер та відеоспостереженням у кожній палаті. Після ремонту відділення стало безбар’єрним і доступним для всіх груп пацієнтів, зокрема для людей з інвалідністю", - написав Віталій Кличко.

Він зазначив, що хірургічне відділення щороку приймає понад 3 300 людей, серед яких багато тяжкохворих, а також поранених внаслідок бойових дій.

"Відділення щомісяця приймає близько 280 пацієнтів. Щороку - понад 3 300 людей. Серед яких багато тяжкохворих, а також поранених внаслідок бойових дій. Сучасні умови, безпечний простір, нове обладнання - все це сприяє більш ефективній роботі медперсоналу та якнайшвидшому одужанню пацієнтів", - зазначив мер Києва.

За його словами, з ремонтом лікарні допоміг благодійний фонд "Солідаріті", який надав 19 мільйонів гривень.

"Сума витрат лікарні на ремонт склала 26,5 млн грн. Ще 19 млн - допомога-внесок благодійного фонду "Солідаріті", який підтримав проєкт як соціально відповідальний партнер. Вдячний всім, хто втілив цей важливий проєкт. Вдячний інвесторам, які довіряють Києву і вкладають кошти в його розвиток. Столиця продовжує оновлювати відділення в комунальних медзакладах, закуповувати сучасне обладнання та підтримувати наших медиків", - повідомив Кличко.

Нагадаємо, київська мерія виділила 20 млн грн для створення безбар’єрного середовища в лікарні Міноборони, де відновлюються поранені бійці. Крім того, Київ запровадив спеціальні програми для військових, ветеранів та членів їхніх родин.

Зокрема, за програмою "Підтримка киян-захисників та захисниць" уже виплачено понад 950 млн грн на лікування, матеріальну підтримку та допомогу родинам бійців.