После капремонта в Киеве открыли хирургическое отделение, где восстанавливаются раненые военные, - Кличко

"После капитального ремонта, который длился полтора года, открыли хирургическое отделение Киевской городской клинической больницы №8. Кроме обновления, это еще и трансформация медицинского пространства в соответствии с лучшими современными стандартами качества, комфорта, доступности. С системой вентиляции в палатах, санузлами, кнопками вызова медсестер и видеонаблюдением в каждой палате. После ремонта отделение стало безбарьерным и доступным для всех групп пациентов, в том числе для людей с инвалидностью", - написал Виталий Кличко.

"Отделение ежемесячно принимает около 280 пациентов. Ежегодно - более 3 300 человек. Среди которых много тяжелобольных, а также раненых в результате боевых действий. Современные условия, безопасное пространство, новое оборудование - все это способствует более эффективной работе медперсонала и скорейшему выздоровлению пациентов", - отметил мэр Киева.

По его словам, с ремонтом больницы помог благотворительный фонд "Солидарити", который предоставил 19 миллионов гривен.

"Сумма расходов больницы на ремонт составила 26,5 млн грн. Еще 19 млн - помощь-взнос благотворительного фонда "Солидарити", который поддержал проект как социально ответственный партнер. Благодарен всем, кто воплотил этот важный проект. Благодарен инвесторам, которые доверяют Киеву и вкладывают средства в его развитие. Столица продолжает обновлять отделения в коммунальных медучреждениях, закупать современное оборудование и поддерживать наших медиков", - сообщил Кличко.

Напомним, киевская мэрия выделила 20 млн грн для создания безбарьерной среды в больнице Минобороны, где восстанавливаются раненые бойцы. Кроме того, Киев ввел специальные программы для военных, ветеранов и членов их семей.

В частности, по программе "Поддержка киевлян-защитников и защитниц" уже выплачено более 950 млн грн на лечение, материальную поддержку и помощь семьям бойцов.