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Після інциденту з "НЛО" Вучич пообіцяв збивати підозрілі об'єкти у небі над Сербією

Фото: президент Сербії Александр Вучич (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент Сербії Александар Вучич пообіцяв, що військові збиватимуть усі підозрілі повітряні об'єкти, що будуть виявлені у небі над країною. Таку заяву він зробив після вчорашнього підняття винищувачів через фіксацію невстановленого предмета над містом Валєво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTS.

Глава сербської держави та головнокомандувач Збройних сил під час огляду підрозділів ВПС та ППО в аеропорту "Полковник-пілот Міленко Павлович" у Батайниці припустив, що вчорашній невідомий літальний апарат міг бути повітряною кулею або великим розвідувальним дроном.

"Він швидко покинув територію. Наступного разу протиповітряна оборона діятиме на нього, і зіб'є його, щоб ми могли визначити, чий він", - сказав Вучич.

Також на запитання журналістів, чи обговорюватиме він закупівлю винищувачів Rafale із французьким колегою Еммануелем Макроном під час запланованої зустрічі, він зазначив, що ця тема буде піднята,  але вона не є найважливішою.  

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 30 березня, Сербія піднімала у небо два винищувачі МіГ-29 через виявлення невідомого літального апарата над містом Валєво, що розташоване приблизно за 100 кілометрів на південний захід від столиці країни Белграда.

Літаки були відправлені в зону перехоплення цілі, але згодом вона була втрачена від відбиття покажчиків РЛС, розповіли в Міноборони Сербії. Винищувачі повернулися на аеродром базування.

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