После инцидента с "НЛО" Вучич пообещал сбивать подозрительные объекты в небе над Сербией

Глава сербского государства и главнокомандующий Вооруженными силами во время осмотра подразделений ВВС и ПВО в аэропорту "Полковник-пилот Миленко Павлович" в Батайнице предположил, что вчерашний неизвестный летательный аппарат мог быть воздушным шаром или большим разведывательным дроном.

"Он быстро покинул территорию. В следующий раз противовоздушная оборона будет действовать на него и собьет его, чтобы мы могли определить, чей он", - сказал Вучич.

Также на вопрос журналистов, будет ли он обсуждать закупку истребителей Rafale с французским коллегой Эммануэлем Макроном во время запланированной встречи, он отметил, что эта тема будет поднята, но она не является самой важной.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 30 марта, Сербия поднимала в небо два истребителя МиГ-29 из-за обнаружения неизвестного летательного аппарата над городом Валево, расположенного примерно в 100 километрах юго-западнее столицы страны Белграда.

Самолеты были отправлены в зону перехвата цели, но впоследствии она была утрачена от отражения указателей РЛС, рассказали в Минобороны Сербии. Истребители вернулись на аэродром базирования.