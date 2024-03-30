Сербія піднімала винищувачі через невідомий апарат за 100 км від столиці

Сербія сьогодні, 30 березня, піднімала у небо винищувачі МіГ-29 через виявлення невідомого літального апарата над Валєво. Це місто розташоване приблизно за 100 кілометрів на південний захід від столиці країни Белграда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Сербії .

У відомстві зазначили, що цей апарат був зафіксований на висоті 5500 метрів над Валєво у суботу о 10:39 Силами з контролю та захисту суверенітету повітряного простору країни.

"На підставі наказу президента республіки та головнокомандувача збройними силами Сербії Александара Вучича на чергування була залучена пара винищувачів МіГ-29, - йдеться в заяві міністерства.

Також вказується, що за повітряним простором продовжували стежити ракетні підрозділи сил ППО.

"Під час наведення чергової пари літаків у зону перехоплення ціль була втрачена від відбиття покажчиків РЛС. Винищувачі продовжили політ і обстежили зону згідно з процедурою з метою уточнення ситуації", - розповіли в Міноборони Сербії.

Пізніше військові літаки повернулися на аеродром базування.