Після хаотичного переміщення великі групи "Шахедів" відлітають на захід України
Групи ударних безпілотників типу "Шахед", запущені Росією 12 липня, полетіли на Захід України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та заяви голів місцевих ОВА.
Вночі було зафіксовано велике скупчення ворожих дронів на Київщині, Чернігівщині, Черкащині, Вінниччині, а також на Житомирщині, Сумщині та Одещині.
"Ударні безпілотники здійснюють хаотичне переміщення в повітряному просторі цих регіонів! Працює ППО, бережіть себе та знаходьтеся в укриттях", - повідомляли в Повітряних Силах.
Зрештою, великі групи "Шахедів" вирушили на Захід України. Їх зафіксували у Львівській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Рівненській областях, а також у районі Луцька, на Волині, у Тернопільській області.
Місцева влада повідомляє про роботу ППО. Чути звуки вибухів. На момент написання новини інформація про влучання не надходила.
Нічна атака на Україну 12 липня
Увечері стало відомо, що Росія запустила по Україні велику кількість ударних безпілотників типу "Шахед".
Спочатку про вибухи повідомили в Кропивницькому та Черкасах. Також мер Києва Віталій Кличко розповів, що в Голосіївському районі працює ППО.
Пізніше про вибухи повідомили в Києві, Чернівцях та Луцьку. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.
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