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Після хаотичного переміщення великі групи "Шахедів" відлітають на захід України

Субота 12 липня 2025 03:28
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Після хаотичного переміщення великі групи "Шахедів" відлітають на захід України Фото: в Україні працює ППО (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Групи ударних безпілотників типу "Шахед", запущені Росією 12 липня, полетіли на Захід України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та заяви голів місцевих ОВА.

Вночі було зафіксовано велике скупчення ворожих дронів на Київщині, Чернігівщині, Черкащині, Вінниччині, а також на Житомирщині, Сумщині та Одещині.

"Ударні безпілотники здійснюють хаотичне переміщення в повітряному просторі цих регіонів! Працює ППО, бережіть себе та знаходьтеся в укриттях", - повідомляли в Повітряних Силах.

Після хаотичного переміщення великі групи &quot;Шахедів&quot; відлітають на захід України

Зрештою, великі групи "Шахедів" вирушили на Захід України. Їх зафіксували у Львівській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Рівненській областях, а також у районі Луцька, на Волині, у Тернопільській області.

Місцева влада повідомляє про роботу ППО. Чути звуки вибухів. На момент написання новини інформація про влучання не надходила.

У Києві, Чернівцях та Луцьку вибухи, у багатьох областях працює ППО

Нічна атака на Україну 12 липня

Увечері стало відомо, що Росія запустила по Україні велику кількість ударних безпілотників типу "Шахед".

Спочатку про вибухи повідомили в Кропивницькому та Черкасах. Також мер Києва Віталій Кличко розповів, що в Голосіївському районі працює ППО.

Пізніше про вибухи повідомили в Києві, Чернівцях та Луцьку. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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