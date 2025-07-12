Після хаотичного переміщення великі групи "Шахедів" відлітають на захід України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та заяви голів місцевих ОВА.

Вночі було зафіксовано велике скупчення ворожих дронів на Київщині, Чернігівщині, Черкащині, Вінниччині, а також на Житомирщині, Сумщині та Одещині.

"Ударні безпілотники здійснюють хаотичне переміщення в повітряному просторі цих регіонів! Працює ППО, бережіть себе та знаходьтеся в укриттях", - повідомляли в Повітряних Силах.

Зрештою, великі групи "Шахедів" вирушили на Захід України. Їх зафіксували у Львівській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Рівненській областях, а також у районі Луцька, на Волині, у Тернопільській області.

Місцева влада повідомляє про роботу ППО. Чути звуки вибухів. На момент написання новини інформація про влучання не надходила.