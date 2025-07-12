После хаотического перемещения большие группы "Шахедов" улетают на запад Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и заявления глав местных ОВА.

Ночью было зафиксировано большое скопление вражеских дронов в Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой области, а также в Житомирской, Сумской и Одесской областях.

"Ударные беспилотники совершают хаотическое перемещение в воздушном пространстве данных регионов! Работает ПВО, берегите себя и находитесь в укрытиях", - сообщали в Воздушных Силах.

В конечном итоге, большие группы "Шахедов" отправились на Запад Украины. Их зафиксировали во Львовской, Чернивецкой, Ивано-Франковской, Ровенской областях, а также в районе Луцка, на Волыни, в Тернопольской области.

Местные власти сообщают о работе ПВО. Слышны звуки взрывов. На момент написания новости информация о попаданиях не поступала.