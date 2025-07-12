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После хаотического перемещения большие группы "Шахедов" улетают на запад Украины

Суббота 12 июля 2025 03:28
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После хаотического перемещения большие группы "Шахедов" улетают на запад Украины Фото: в Украине работает ПВО (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Группы ударных беспилотников типа "Шахед", запущенные Россией 12 июля, полетели на Запад Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и заявления глав местных ОВА.

Ночью было зафиксировано большое скопление вражеских дронов в Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой области, а также в Житомирской, Сумской и Одесской областях.

"Ударные беспилотники совершают хаотическое перемещение в воздушном пространстве данных регионов! Работает ПВО, берегите себя и находитесь в укрытиях", - сообщали в Воздушных Силах.

После хаотического перемещения большие группы &quot;Шахедов&quot; улетают на запад Украины

В конечном итоге, большие группы "Шахедов" отправились на Запад Украины. Их зафиксировали во Львовской, Чернивецкой, Ивано-Франковской, Ровенской областях, а также в районе Луцка, на Волыни, в Тернопольской области.

Местные власти сообщают о работе ПВО. Слышны звуки взрывов. На момент написания новости информация о попаданиях не поступала.

У Києві, Чернівцях та Луцьку вибухи, у багатьох областях працює ППО

Ночная атака на Украину 12 июля

Вечером стало известно, что Россия запустила по Украине большое количество ударных беспилотников типа "Шахед".

Сначала о взрывах сообщили в Кропивницком и Черкассах. Также мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в Голосеевском районе работает ПВО.

Позже про взрывы сообщили в Киеве, Черновцах и Луцке. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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