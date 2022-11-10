Не після фото з прапором. Маляр пояснила, коли населені пункти вважаються звільненими

Населений пункт вважається звільненим коли виконані дві умови. Збройні сили України мають закріпитись та провести стабілізаційні заходи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі національного телемарафону.
"Що таке звільнення певного населеного пункту? У нас це зазвичай сприймають, якщо є прапор, якщо військові сфотографували прапор, то значить, що звільнили", - заявила Маляр.
За її словами, остаточно про звільнення можна говорити, коли ЗСУ там закріпилися і здійснили стабілізаційні заходи.
"Тому тут (у Снігурівці - ред.) можна сказати, що частина зроблена, а частина поки не зроблена. Тому поки офіційно Генштаб не заявляє", - додала заступник міністра оборони.
Нагадаємо, що українські військові повідомили про звільнення Снігурівки (Миколаївська область). Наші бійці опублікували відео з населеного пункту.
Як раніше пояснювали експерти, звільнення Снігурівки є важливим для наших військових. Адже вихід на цей плацдарм відкриває ЗСУ рух в бік Херсона.
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