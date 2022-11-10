Не після фото з прапором. Маляр пояснила, коли населені пункти вважаються звільненими

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі національного телемарафону.

"Що таке звільнення певного населеного пункту? У нас це зазвичай сприймають, якщо є прапор, якщо військові сфотографували прапор, то значить, що звільнили", - заявила Маляр.

За її словами, остаточно про звільнення можна говорити, коли ЗСУ там закріпилися і здійснили стабілізаційні заходи.

"Тому тут (у Снігурівці - ред.) можна сказати, що частина зроблена, а частина поки не зроблена. Тому поки офіційно Генштаб не заявляє", - додала заступник міністра оборони.