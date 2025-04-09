Після дуже морозної ночі: чого чекати від погоди 9 квітня та коли потеплішає

За її словами, ніч, що минула, була ще холоднішою, ніж попередні, до -5 градусів.

"Вдень у середу також холодно, впродовж 9-го квітня +1...+6 градусів, на Луганщині +6...+9 градусів. 9 квітня буде місцями хмарно, місцями невеликий сніг", - розповіла вона

Погода у Києві та 10 квітня в Україні

У Києві у середу без істотних опадів, вдень +1...+3 градусів.

10 квітня в Україну прийде черговий циклон, побільшає опадів та посилиться вітер.

Коли чекати потепління

Потепління в Україні почнеться з Вербної неділі, а вже посередині квітня буде в Україні +12...+18 градусів.

