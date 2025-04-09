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После очень морозной ночи: чего ждать от погоды 9 апреля и когда потеплеет

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 9 апреля, в Украине будет холодно. 10 апреля погода будет не лучше, потепление ожидается с 13 апреля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

По ее словам, прошедшая ночь была еще холоднее, чем предыдущие, до -5 градусов.

"Днем в среду также холодно, в течение 9-го апреля +1...+6 градусов, на Луганщине +6...+9 градусов. 9 апреля будет местами облачно, местами небольшой снег", - рассказала она

Погода в Киеве и 10 апреля в Украине

В Киеве в среду без существенных осадков, днем +1...+3 градусов.

10 апреля в Украину придет очередной циклон, увеличится количество осадков и усилится ветер.

Когда ждать потепления

Потепление в Украине начнется с Вербного воскресенья, а уже в середине апреля будет в Украине +12...+18 градусов.

 

Погода в Украине

Во вторник, 8 апреля, утром горные спасатели Прикарпатья зафиксировали на высокогорье Карпат морозную температуру. Также горы засыпает снегом.

На фоне существенного похолодания в Украине учебные заведения переходят на дистанционное обучение. Соответствующие решения принимают для безопасности и комфорта учеников и педагогов.

Напомним, в последние дни в Украине сильно похолодало. Фиксируются заморозки и снег.

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