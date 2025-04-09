После очень морозной ночи: чего ждать от погоды 9 апреля и когда потеплеет

Сегодня, 9 апреля, в Украине будет холодно. 10 апреля погода будет не лучше, потепление ожидается с 13 апреля.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
По ее словам, прошедшая ночь была еще холоднее, чем предыдущие, до -5 градусов.
"Днем в среду также холодно, в течение 9-го апреля +1...+6 градусов, на Луганщине +6...+9 градусов. 9 апреля будет местами облачно, местами небольшой снег", - рассказала она
В Киеве в среду без существенных осадков, днем +1...+3 градусов.
10 апреля в Украину придет очередной циклон, увеличится количество осадков и усилится ветер.
Потепление в Украине начнется с Вербного воскресенья, а уже в середине апреля будет в Украине +12...+18 градусов.
Во вторник, 8 апреля, утром горные спасатели Прикарпатья зафиксировали на высокогорье Карпат морозную температуру. Также горы засыпает снегом.
На фоне существенного похолодания в Украине учебные заведения переходят на дистанционное обучение. Соответствующие решения принимают для безопасности и комфорта учеников и педагогов.
Напомним, в последние дни в Украине сильно похолодало. Фиксируются заморозки и снег.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.