Після дій України у Чорному морі РФ переміщує ракетоносії на Каспій, - Зеленський

Так, за його словами, зокрема, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів щодо поточної ситуації на полі бою та результатів удару по російських об’єктах у Криму.

"Ще чекаємо остаточних даних, але вже зрозуміло, що окупанти зазнали болісних втрат. Також, за доповідями розвідок, після наших дій у Чорному морі Росія переміщує кораблі, зокрема носії "Калібрів", на Каспій", - розповів президент.

Удар по аеродрому в Джанкої

17 квітня українські сили оборони, як сказав представник ГУР Андрій Юсов, важливу та успішну операцію у Криму. Зокрема, ЗСУ атакували аеродром у тимчасово окупованому Джанкої, в районі якого прогриміли вибухи та почалася пожежа.

На даний момент відомо про поразку кількох цілей на цьому військовому об'єкті. Докладніше про наслідки удару – у матеріалі.