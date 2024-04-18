После действий Украины в Черном море РФ перемещает ракетоносители на Каспий, - Зеленский

Так, по его словам, в частности, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о текущей ситуации на поле боя и результатах удара по российским объектам в Крыму.

"Еще ждем окончательных данных, но уже понятно, что оккупанты понесли болезненные потери. Также, по докладам разведок, после наших действий в Черном море Россия перемещает корабли, в том числе носители "Калибров", на Каспий", - рассказал президент.

Удар по аэродрому в Джанкое

17 апреля украинские силы обороны, как сказал представитель ГУР Андрей Юсов, важную и успешную операцию в Крыму. В частности, ВСУ атаковали аэродром во временно оккупированном Джанкое, в районе которого прогремели взрывы и начался пожар.

В настоящее время известно о поражении нескольких целей на этом военном объекте. Подробнее о последствиях удара – в материале.