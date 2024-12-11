У Сирії повстанці спалили гробницю батька поваленого президента Асада (фото)
У Сирії повстанці знищили гробницю колишнього президента Хафеза Асада, батька поваленого лідера країни Башара Асада. Це сталося у місті Кардаха.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Згідно з фото та відео, опублікованими у мережі, частину гробниці батька Асада було спалено, включно з труною, яку, очевидно, витягли назовні та підпалили.
На фото, оприлюднених агентством AFP, видно повстанців у камуфляжі та молодих людей, які спостерігають за палаючими частинами гробниці.
Диктатор Хафез Асад правив Сирією з 1971 року до своєї смерті у 2000 році. Потім влада перейшла до його сина.
Похований він був у родовому мавзолеї його сім'ї в невеликому місті Кардаха.
Фото: у Сирії повстанці спалили гробницю батька поваленого президента Асада (агенство AFP)
Падіння режиму Асада у Сирії
Нагадаємо, нещодавно у Сирії почались масштабні бойові зіткнення між повстанцями ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам", загонами Сирійської національної армії та армією диктатора Башара Асада.
Основною метою повстанців було повалення режиму Асада, а також "будівництво нової Сирії".
Зрештою Асада змусили втекти до Москви, де він нібито заявив про "добровільну передачу влади".
Про те, чому режим Асада так швидко розвалився і що далі буде із Сирією, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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