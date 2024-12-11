У Сирії повстанці спалили гробницю батька поваленого президента Асада (фото)

У Сирії повстанці знищили гробницю колишнього президента Хафеза Асада, батька поваленого лідера країни Башара Асада. Це сталося у місті Кардаха.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Згідно з фото та відео, опублікованими у мережі, частину гробниці батька Асада було спалено, включно з труною, яку, очевидно, витягли назовні та підпалили.

На фото, оприлюднених агентством AFP, видно повстанців у камуфляжі та молодих людей, які спостерігають за палаючими частинами гробниці.

Диктатор Хафез Асад правив Сирією з 1971 року до своєї смерті у 2000 році. Потім влада перейшла до його сина.

Похований він був у родовому мавзолеї його сім'ї в невеликому місті Кардаха.

Фото: у Сирії повстанці спалили гробницю батька поваленого президента Асада (агенство AFP)