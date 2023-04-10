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Після деокупації в Криму буде військова адміністрація, - представник президента

Фото: постійний представник президента України в Криму Таміла Ташева (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Після звільнення Криму управління візьме він військова адміністрація. Тож виборів якийсь час не буде.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав постійний представник президента в Автономній республіці Крим Таміла Ташева.

"Наше бачення у тому, що після деокупації буде військова адміністрація", - сказала вона.

За її словами, потім можливий перехід до військово-цивільних адміністрацій і зараз виробляються критерії, оцінюючи які можна розуміти, чи можливий такий перехід.

"Ми не ставимо якусь рамку, що через п'ять чи десять років ми точно проведемо вибори. А якщо за цей час не станеться когнітивна деокупація? Якщо ми зрозуміємо, що у людей ще не вивітрилася пропаганда? Ми розуміємо, кого вони там будуть обирати? Це базові стандарти - вільні медіа, безпека, руйнація пропагандистських наративів та інше", - додала вона.

Нагадаємо, постійний представник президента в Автономній республіці Крим Таміла Ташева в інтерв'ю РБК-Україна сказала, що військовий шлях звільнення півострова наразі залишається пріоритетним.

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