После деоккупации в Крыму будет военная администрация, - представитель президента

"Наше видение в том, что после деоккупации будет военная администрация", - сказала она.

По ее словам, затем возможен переход к военно-гражданским администрациям и сейчас вырабатываются критерии, оценивая которые можно понимать, возможен ли такой переход.

"Мы не ставим какую-то рамку, что через пять лет или десять лет мы точно проведем выборы. А если за это время не произойдет когнитивная деоккупация? Если мы поймем, что у людей еще не выветрилась пропаганда? Мы понимаем, кого они там будут выбирать? Это базовые стандарты - свободные медиа, безопасность, разрушение пропагандистских нарративов и прочее", - добавила она.

Напомним, постоянный представитель президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева в интервью РБК-Украина сказала, что военный путь освобождения полуострова на данный момент остается приоритетным.