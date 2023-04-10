После деоккупации в Крыму будет военная администрация, - представитель президента

После освобождения Крыма управление возьмет на себя военная администрация. Поэтому выборов какое-то время не будет.
Об этом в интервью РБК-Украина сказала постоянный представитель президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева.
"Наше видение в том, что после деоккупации будет военная администрация", - сказала она.
По ее словам, затем возможен переход к военно-гражданским администрациям и сейчас вырабатываются критерии, оценивая которые можно понимать, возможен ли такой переход.
"Мы не ставим какую-то рамку, что через пять лет или десять лет мы точно проведем выборы. А если за это время не произойдет когнитивная деоккупация? Если мы поймем, что у людей еще не выветрилась пропаганда? Мы понимаем, кого они там будут выбирать? Это базовые стандарты - свободные медиа, безопасность, разрушение пропагандистских нарративов и прочее", - добавила она.
Напомним, постоянный представитель президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева в интервью РБК-Украина сказала, что военный путь освобождения полуострова на данный момент остается приоритетным.
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