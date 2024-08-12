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Після блокування YouTube. Google остаточно відключив монетизацію в Росії

Ілюстративне фото: Google AdSense припинить свою роботу у Росії (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Сервіс контекстної реклами Google AdSense повністю припинить свою діяльність в російському інтернеті. Буде відключено облікові записи користувачів із Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

"Ми деактивуємо всі акаунти AdSense, країною розташування яких вказана Росія. Це означає, що отримувати дохід від монетизації через такі акаунти буде не можна.", - сказано в повідомленні команди Google Payments.

Також повідомляється, що росіяни отримають заробіток за липень між 21 і 26 серпня. Але це відбудеться, якщо в обліковому записі не призупинено отримання платежів і досягнуто порогів оплати.

Раніше повідомлялось, що за допомогою Google AdSense російські блогери могли заробляти на YouTube навіть після вимкнення монетизації у 2022 році. З цього слідує, що у РФ власники сайтів і блогери, які працюють на YouTube, повністю позбудуться доступу до Google AdSense і послуг, що надаються рекламною мережею.

Що передувало

Нещодавно у Росії відеохостинг YouTube перестав відкриватися на комп'ютерах і мобільних пристроях. Ймовірна причина - рішення російської влади уповільнити роботу YouTube. Ці дії нібито є наслідком політики YouTube, який послідовно видаляє канали російських політичних діячів.

Зокрема, на початку цього року YouTube заблокував понад 40 регіональних каналів російської державної телевізійної та радіомовної компанії.

А ось на початку березня 2022 року YouTube ухвалив рішення заблокувати в Україні канал проросійського блогера Анатолія Шарія. Також сервіс закрив канал його дружини Ольги Шарій.

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