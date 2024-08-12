После блокировки YouTube. Google окончательно отключил монетизацию в России

Сервис контекстной рекламы Google AdSense полностью приостановит свою деятельность в российском интернете. Отключены учетные записи пользователей из России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.
"Мы деактивируем все аккаунты AdSense, страной расположения которых указана Россия. Это значит, что получать доход от монетизации через такие аккаунты будет нельзя", - говорится в сообщении команды Google Payments.
Также сообщается, что россияне получат заработок за июль между 21 и 26 августа. Но это произойдет, если в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты.
Ранее сообщалось, что с помощью Google AdSense российские блоггеры могли зарабатывать на YouTube даже после отключения монетизации в 2022 году. Из этого следует, что в РФ владельцы сайтов и блоггеры, работающие на YouTube, полностью избавятся от доступа к Google AdSense и услуг, предоставляемых рекламной сетью.
Недавно в России видеохостинг YouTube перестал открываться на компьютерах и мобильных устройствах. Вероятная причина – решение российских властей замедлить работу YouTube. Эти действия якобы являются следствием политики YouTube, последовательно удаляющей каналы российских политических деятелей.
В частности, в начале этого года YouTube заблокировал более 40 региональных каналов русской государственной телевизионной и радиовещательной компании.
А вот в начале марта 2022 года YouTube принял решение заблокировать в Украине канал пророссийского блоггера Анатолия Шария. Также сервис закрыл канал его жены Ольги Шарий.
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