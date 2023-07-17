Після барабанів для укриття. Рада може ввести обмеження на закупівлі для місцевої влади

За його словами, зараз у суспільстві назріває дуже серйозне невдоволення діями місцевої влади, яке пов'язано з пріоритетами при закупівлі.

"Всі ці історії про барабани, стадіони, люксові овочерізки, ремонт бруківки, там, де вона не в такому жахливому стані, значною мірою дестабілізують суспільство, яке живе непростим життям", - зазначив нардеп.

Він також додав, що українські захисники "шоковані такими новинами".

Тому, як наголосив Арахамія, у парламенті активно обговорюють ідею обмеження розпорядження коштами для закупівель. Але поки що Раду зупиняє той факт, що місцеві чиновники заявлятимуть про "напад на децентралізацію".

"Вважайте це останнім попередженням. Якщо ви не зупинитесь, не припините витрачати гроші на предмети не першої необхідності, на те, що ніяк не наближає нас до перемоги, то парламент внесе законодавчі обмеження на період воєнного стану", - написав він.

Скандали із закупівлями

Нагадаємо, у червні в мережі почали масово розповсюджувати повідомлення про те, що в укриття Києва за допомогою системи Prozorro закуповують дуже дивні речі.

Зокрема, Управління освіти Дніпровської районної державної адміністрації закупило для укриттів овочерізки за ціною 130 тисяч гривень за штуку. Також у Дніпровському районі для укриття в одному з ліцеїв замовили сковорідку вартістю 720 тисяч гривень.

При цьому в одне з укриттів вирішили купити 300 шкіряних барабанів за 890 тисяч гривень.