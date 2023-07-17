После барабанов для укрытия. Рада может ввести ограничения на закупки для местных властей

По его словам, сейчас в обществе назревает очень серьезное недовольство действиями местных властей, которое связано с приоритетами при закупках.

"Все эти истории о барабанах, стадионах, люксовых овощерезках, ремонте брусчатки, там, где она не в таком ужасном состоянии, в значительной степени дестабилизируют общество, живущее непростой жизнью", - отметил нардеп.

Он также добавил, что украинские защитники "шокированы такими новостями".

Поэтому, как подчеркнул Арахамия, в парламенте активно обсуждают идею ограничения распоряжения средствами для закупок. Но пока Раду останавливает тот факт, что местные чиновники будут заявлять о "нападении на децентрализацию".

"Считайте это последним предупреждением. Если вы не остановитесь, не прекратите тратить деньги на предметы не первой необходимости, на то, что никак не приближает нас к победе, то парламент внесет законодательные ограничения на период военного положения", - написал он.

Скандалы с закупками

Напомним, в июне в сети начали массово распространять сообщения о том, что в укрытия Киева при помощи системы Prozorro закупают очень странные вещи.

В частности, Управление образования Днепровского районной государственной администрации закупило для укрытий овощерезки по цене 130 тысяч гривен за штуку. Также в Днепровском районе для укрытия в одном из лицеев заказали сковородку стоимостью 720 тысяч гривен.

При этом в одно из укрытий решили купить 300 кожаных барабанов за 890 тысяч гривен.