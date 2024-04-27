Після атаки СБУ. Словʼянський НПЗ на Кубані припинив роботу

Словʼянський нафтопереробний завод, який був атакований дронами 27 квітня, був змушений припинити роботу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ,
Директор з безпеки компанії, яка експлуатує Словʼянський НПЗ, Едуард Труднєв заявив, що робота Словʼянського НПЗ частково призупинена.
"Робота заводу частково призупинена. Рівно 10 БПЛА залетіли прямо на територію заводу, виникла сильна пожежа. Можуть бути приховані пошкодження", - заявив Труднєв.
Нагадаємо, за даними джерел РБК-Україна, українські захисники атакували військовий аеродром та два нафтопереробні заводи у Краснодарському краї Російської Федерації.
Незадовго до цього у мережі писали про атаку на військовий аеродром. Самі ж росіяни зазначали, що внаслідок атаки могли бути пошкоджені літаки.
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