Після атаки СБУ. Словʼянський НПЗ на Кубані припинив роботу

Що передувало

Нагадаємо, за даними джерел РБК-Україна, українські захисники атакували військовий аеродром та два нафтопереробні заводи у Краснодарському краї Російської Федерації.

Незадовго до цього у мережі писали про атаку на військовий аеродром. Самі ж росіяни зазначали, що внаслідок атаки могли бути пошкоджені літаки.

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