После атаки СБУ. Славянский НПЗ на Кубани прекратил работу

Что предшествовало

Напомним, по данным источников РБК-Украина, украинские защитники атаковали военный аэродром и два нефтеперерабатывающих завода в Краснодарском крае Российской Федерации.

Незадолго до этого в сети писали об атаке на военный аэродром. Сами же россияне отмечали, что в результате атаки могли быть повреждены самолеты.

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