После атаки СБУ. Славянский НПЗ на Кубани прекратил работу

Славянский нефтеперерабатывающий завод, который был атакован дронами 27 апреля, был вынужден прекратить работу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ,
Директор по безопасности компании, эксплуатирующей Славянский НПЗ, Эдуард Труднев заявил, что работа Славянского НПЗ частично приостановлена.
"Работа завода частично приостановлена. Ровно 10 БПЛА залетели прямо на территорию завода, возник сильный пожар. Могут быть скрытые повреждения", - заявил Труднев.
Напомним, по данным источников РБК-Украина, украинские защитники атаковали военный аэродром и два нефтеперерабатывающих завода в Краснодарском крае Российской Федерации.
Незадолго до этого в сети писали об атаке на военный аэродром. Сами же россияне отмечали, что в результате атаки могли быть повреждены самолеты.
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