RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

После атаки СБУ. Славянский НПЗ на Кубани прекратил работу

Иллюстративное фото (росСМИ)
Автор: Карина Левицкая

Славянский нефтеперерабатывающий завод, который был атакован дронами 27 апреля, был вынужден прекратить работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ,

Директор по безопасности компании, эксплуатирующей Славянский НПЗ, Эдуард Труднев заявил, что работа Славянского НПЗ частично приостановлена.

"Работа завода частично приостановлена. Ровно 10 БПЛА залетели прямо на территорию завода, возник сильный пожар. Могут быть скрытые повреждения", - заявил Труднев.

 

Что предшествовало

Напомним, по данным источников РБК-Украина, украинские защитники атаковали военный аэродром и два нефтеперерабатывающих завода в Краснодарском крае Российской Федерации.

Незадолго до этого в сети писали об атаке на военный аэродром. Сами же россияне отмечали, что в результате атаки могли быть повреждены самолеты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНПЗВойна России против Украины