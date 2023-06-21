Після атаки РФ по Одесі 14 червня у лікарні померла ще одна людина

Внаслідок ракетного удару РФ по Одесі 14 червня у лікарні помер чоловік, який отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську міську раду.

За даними відомства, загиблий отримав поранення під час влучання ракети в склад торговельної мережі "Таврія В". Таким чином кількість жертв збільшилась до чотирьох осіб, 13 - отримали поранення.

Окрім цього стало відомо, що до Австрії було відправлено двох чоловіків, які перебували у лікарні через ракетний удар.

Нічний удар по Одесі

Російські війська 14 червня завдали удару "Калібрами" по Одесі. Українські сили ППО знищили дві крилаті ракети. Внаслідок атаки зафіксовано загоряння в районі одного з бізнес-центрів та потрапляння до складського приміщення торгової мережі.

Пізніше стало відомо, що на об'єктах влучення працюють слідчі групи. У зв'язку з цим у місті перекрито частину руху транспорту проспектом Шевченка - від проспекту Гагаріна до вулиці Пирогівської.

За інформацією оперативного командування "Південь", Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Сумарний залп "Калібрів" складає 20 ракет.

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