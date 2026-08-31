Після атаки РФ на Київщині погіршилася якість повітря: які міста у списку

Забруднення зафіксували одразу в кількох громадах області:

Іванків;

Вишгород;

Васильків;

Обухів;

Бровари.

За результатами середньодобових спостережень моніторингових постів, головним забруднювачем зараз є дрібний пил у помірній концентрації. У людей, чутливих до подразнень, він може викликати легкий дискомфорт під час дихання.

Що радять робити фахівці

До покращення ситуації спеціалісти рекомендують дотримуватись кількох простих правил:

тримати вікна зачиненими;

менше часу проводити на вулиці;

пити більше води;

якщо вдома є очищувач повітря - вмикати його на повну потужність.

У решті населених пунктів Київщини, де ведеться моніторинг, перевищень допустимого рівня хімічних і біологічних речовин у повітрі не виявили.

Уночі та вранці 31 серпня ворог завдав ударів по кількох регіонах України, зокрема й по Київщині.

Тим часом четверо людей отримали поранення внаслідок ранкового удару по Київській області.

Двоє чоловіків дістали осколкові поранення кінцівок, ще двох поранених госпіталізували в Броварському районі.