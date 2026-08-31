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На Київщині внаслідок ранкової атаки постраждало четверо людей

10:49 31.08.2026 Пн
1 хв
У КМВА розкрили подробиці атаки
aimg Олена Чупровська
На Київщині внаслідок ранкової атаки постраждало четверо людей Фото: поранено четверо людей (facebook.com DSNSKyiv)
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Вранці 31 серпня ворог атакував Київщину. Четверо людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Скільки людей постраждало

Двоє чоловіків отримали осколкові поранення кінцівок. Їх госпіталізували до місцевої лікарні, де медики надають усю необхідну допомогу.

Ще двоє людей постраждали у Броварському районі. Медична допомога їм також надається.

Що зруйновано і пошкоджено

Ворог продовжує бити по цивільних об'єктах Київщини. Пошкодження отримали:

  • у Броварському районі - складські приміщення та заклад торгівлі;
  • у Бориспільському районі - три складські приміщення та багатоквартирний будинок.

"Росія вкотре б'є по цивільній інфраструктурі та мирних людях. Наразі працюємо над ліквідацією наслідків атаки", - зазначив Тимур Ткаченко.

Наприкінці ночі та вранці 31 серпня ворог завдав ударів і по інших регіонах України.

О 04:20 Росія вдарила авіабомбою ФАБ-500 по центральній частині Слов'янська на Донеччині.

Внаслідок удару зруйновано під'їзд багатоповерхівки, пошкоджень зазнали щонайменше 32 будинки, готель і дитячий садок, є четверо поранених.

Тим часом ворог атакував дронами і Київщину.

Через удар у селі Погреби під Києвом спалахнули складські приміщення, а Повітряні сили попереджали про рух реактивних дронів у напрямку столиці.

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