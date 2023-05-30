Після атаки на Москву у Костромі теж помітили дрон у небі

Повідомляється, що житель мікрорайону Давидовський у Костромі сьогодні, після атаки дронів на Москву, повідомив про помічений у небі літальний апарат - можливо, БПЛА.

За словами чоловіка, він летів у бік міста Буй. Правоохоронці вже розпочали перевірку.

Атака дронів на Москву та область

Сьогодні вранці безпілотники врізалися в будинки в Москві та області.

Російські ЗМІ повідомляли, що в атаці були залучені 32 дрони, з яких 19 нібито збили. При цьому у Міноборони РФ нарахували лише вісім дронів.

У Повітряних силах України запевняють, що атаку дронів на Москву - це внутрішні проблеми країни-агресора.

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