ua ru
Вт, 30 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Після атаки на Москву у Костромі теж помітили дрон у небі

Новость на русском →
Кострома, Вівторок 30 травня 2023 14:49
Після атаки на Москву у Костромі теж помітили дрон у небі Ілюстративне фото: після атаки на Москву у Костромі теж помітили дрон у небі (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У російській Костромі у небі помітили літальний апарат, ймовірно, безпілотник. Це сталося вже після ранкової атаки дронів на Москву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Mash.

Повідомляється, що житель мікрорайону Давидовський у Костромі сьогодні, після атаки дронів на Москву, повідомив про помічений у небі літальний апарат - можливо, БПЛА.

За словами чоловіка, він летів у бік міста Буй. Правоохоронці вже розпочали перевірку.

Після атаки на Москву у Костромі теж помітили дрон у небі

Атака дронів на Москву та область

Сьогодні вранці безпілотники врізалися в будинки в Москві та області.

Російські ЗМІ повідомляли, що в атаці були залучені 32 дрони, з яких 19 нібито збили. При цьому у Міноборони РФ нарахували лише вісім дронів.

У Повітряних силах України запевняють, що атаку дронів на Москву - це внутрішні проблеми країни-агресора.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Кострома дрони
NEWS
У Києві та низці міст України зникло світло: що сталося
У Києві та низці міст України зникло світло: що сталося
DAILY
Олігархи Фрідман та Авен можуть залишитися без Сенс Банку. Всі претензії – у Кремль
Вікторія Руденкоспеціально для РБК-Україна Олігархи Фрідман та Авен можуть залишитися без Сенс Банку. Всі претензії – у Кремль