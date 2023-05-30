ua ru
Вт, 30 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

После атаки на Москву в Костроме тоже заметили дрон в небе

Новина українською →
Кострома, Вторник 30 мая 2023 14:49
После атаки на Москву в Костроме тоже заметили дрон в небе Иллюстративное фото: после атаки на Москву в Костроме тоже заметили дрон в небе (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В российской Костроме в небе заметили летательный аппарат, вероятно, беспилотник. Это произошло уже после утренней атаки дронов на Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Сообщается, что житель микрорайона Давыдовский в Костроме сегодня, после атаки дронов на Москву, сообщил о замеченном в небе летательном аппарате - возможно, БПЛА.

По словам мужчины, он летел в сторону города Буй. Правоохранители уже приступили к проверке.

После атаки на Москву в Костроме тоже заметили дрон в небе

Атака дронов на Москву и область

Сегодня утром беспилотники врезались в дома в Москве и области.

Российские СМИ сообщали, что к атаке были привлечены 32 дрона, из которых 19 якобы сбили. При этом в Минобороны РФ насчитали всего восемь дронов.

В Воздушных силах Украины уверяют, что атаку дронов на Москву = это внутренние проблемы страны-агрессора.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Кострома дрони
NEWS
В Киеве и ряде городов Украины пропал свет: что произошло
В Киеве и ряде городов Украины пропал свет: что произошло
DAILY
Олигархи Фридман и Авен могут остаться без Сенс Банка. Все претензии – в Кремль
Виктория Руденкоспециально для РБК-Украина Олигархи Фридман и Авен могут остаться без Сенс Банка. Все претензии – в Кремль