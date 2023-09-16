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Після атаки на "Мінськ" Росія передислокувала три десантні кораблі в Азовське море

Фото: Росія передислокувала три десантні кораблі в Азовське море (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Росія передислокувала три великі десантні кораблі в Азовське море, після того, як в порту Севастополя було уражено десантний корабель "Мінськ" і підводний човен.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в ефірі національного телемарафону заявив Речник ВМС Дмитро Плетенчук.

"Ці процеси, які стосуються звільнення нашої території, триватимуть і надалі. До речі, показовим є той факт, що сьогодні російські окупанти чомусь передислокували три великі десантні кораблі з Чорного моря в Азовське", - сказав він.

За словами речника, уражений "Мінськ" не підлягає відновленню як через особливості ураження, так і через його "досить поважний вік".

"Саме цей великий десантний корабель був учасником так званого "сирійського експресу", тобто він постачав озброєння та особовий склад, вирішував логістичні проблеми для сирійського угрупування РФ", - розповів Плетенчук.

Нічна атака на Севастополь

13 вересня, в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Пізніше Міністерство оборони країни-терориста Росії проскиглило про нібито 10 крилатих ракет по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе.

Через деякий час стало відомо про ураження великого російського десантного корабля й підводного човна "Ростов-на-Дону".

Сьогодні Сил спецоперацій розкрили деталі атаки на Севастополь та кораблі РФ.  

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