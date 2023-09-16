RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

После атаки на "Минск" Россия передислоцировала три десантных корабля в Азовское море

Фото: Россия передислоцировала три десантных корабля в Азовское море (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Россия передислоцировала три больших десантных корабля в Азовское море, после того, как в порту Севастополя был поражен десантный корабль "Минск" и подлодка.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в эфире национального телемарафона заявил Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

"Эти процессы, касающиеся освобождения нашей территории, будут продолжаться и дальше. Кстати, показателен тот факт, что сегодня российские оккупанты почему-то передислоцировали три больших десантных корабля из Черного моря в Азовское", - сказал он.

По словам спикера, пораженный "Минск" не подлежит восстановлению как из-за особенностей поражения, так и из-за его "достаточно почтенного возраста".

"Именно этот большой десантный корабль был участником так называемого "сирийского экспресса", то есть он снабжал вооружение и личный состав, решал логистические проблемы для сирийской группировки РФ", - рассказал Плетенчук.

Ночная атака на Севастополь

13 сентября, во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Позже Министерство обороны страны-террориста России проскальзывало о якобы 10 крылатых ракетах по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе.

Через некоторое время стало известно о поражении крупного российского десантного корабля и подводной лодки "Ростов-на-Дону".

Сегодня сил спецопераций раскрыли детали атаки на Севастополь и корабли РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чорне мореКримАзовское мореВойна России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ