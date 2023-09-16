После атаки на "Минск" Россия передислоцировала три десантных корабля в Азовское море

"Эти процессы, касающиеся освобождения нашей территории, будут продолжаться и дальше. Кстати, показателен тот факт, что сегодня российские оккупанты почему-то передислоцировали три больших десантных корабля из Черного моря в Азовское", - сказал он.

По словам спикера, пораженный "Минск" не подлежит восстановлению как из-за особенностей поражения, так и из-за его "достаточно почтенного возраста".

"Именно этот большой десантный корабль был участником так называемого "сирийского экспресса", то есть он снабжал вооружение и личный состав, решал логистические проблемы для сирийской группировки РФ", - рассказал Плетенчук.

Ночная атака на Севастополь

13 сентября, во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Позже Министерство обороны страны-террориста России проскальзывало о якобы 10 крылатых ракетах по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе.

Через некоторое время стало известно о поражении крупного российского десантного корабля и подводной лодки "Ростов-на-Дону".

Сегодня сил спецопераций раскрыли детали атаки на Севастополь и корабли РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.