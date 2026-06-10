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Після атаки дронів у Росії зупинився ще один великий НПЗ, - Reuters

22:11 10.06.2026 Ср
2 хв
Чому цей завод вважається важливим для російської нафтової галузі?
aimg Марія Науменко
Після атаки дронів у Росії зупинився ще один великий НПЗ, - Reuters Фото: російський рятувальник на місці пожежі (Getty Images)
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Серія атак на російську енергетичну інфраструктуру триває. Після удару безпілотників один із нафтопереробних заводів "Роснефти" був змушений повністю зупинити роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними двох джерел в галузі, 10 червня у Самарській області Росії призупинив роботу Куйбишевський нафтопереробний завод, який входить до структури російської компанії "Роснефть".

У середу вранці, 10 червня, губернатор Самарської області повідомляв про атаку безпілотників на регіон.

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Співрозмовники видання зазначили, що удар дрона спричинив пошкодження обладнання та пожежі на НПЗ.

Після атаки було зупинено роботу двох установок первинної переробки нафти - CDU-4 та CDU-5. Потужність кожної з них становить близько 10 тисяч тонн сировини на добу, або приблизно 73 тисячі барелів.

Куйбишевський НПЗ є частиною Самарського нафтопереробного хабу "Роснефти", до якого також входять Новокуйбишевський та Сизранський заводи.

При цьому Сизранський НПЗ, за даними галузевих джерел, не працює ще з 21 травня після попередньої атаки дронів. Новокуйбишевський завод після удару в квітні також не відновив роботу на повну потужність.

За даними галузевих джерел, у 2024 році Куйбишевський нафтопереробний завод переробив 4,7 млн тонн нафти, або 94 400 барелів на добу, виробивши 0,8 млн тонн бензину, 1,4 млн тонн дизельного палива та 1,3 млн тонн мазуту.

Нагадаємо, 8 червня Сили оборони України завдали ударів по трьох великих нафтових об'єктах на території Росії.

За даними Генштабу ЗСУ, значних пошкоджень зазнали перевалочна нафтобаза "Грушовая" у Краснодарському краї, нафтоперекачувальна станція "Красноармейськ" у Саратовській області та виробничо-диспетчерська станція "Красний Яр" у Волгоградській області.

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