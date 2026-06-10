После атаки дронов в России остановился еще один крупный НПЗ, - Reuters

Серия атак на российскую энергетическую инфраструктуру продолжается. После удара беспилотников один из нефтеперерабатывающих заводов "Роснефти" был вынужден полностью остановить работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным двух источников в отрасли, 10 июня в Самарской области России приостановил работу Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, который входит в структуру российской компании "Роснефть".

В среду утром, 10 июня, губернатор Самарской области сообщал об атаке беспилотников на регион.

Собеседники издания отметили, что удар дрона вызвал повреждение оборудования и пожары на НПЗ.

После атаки была остановлена работа двух установок первичной переработки нефти - CDU-4 и CDU-5. Мощность каждой из них составляет около 10 тысяч тонн сырья в сутки, или примерно 73 тысячи баррелей.

Куйбышевский НПЗ является частью Самарского нефтеперерабатывающего хаба "Роснефти", в который также входят Новокуйбышевский и Сызранский заводы.

При этом Сызранский НПЗ, по данным отраслевых источников, не работает еще с 21 мая после предыдущей атаки дронов. Новокуйбышевский завод после удара в апреле также не возобновил работу на полную мощность.

По данным отраслевых источников, в 2024 году Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод переработал 4,7 млн тонн нефти, или 94 400 баррелей в сутки, произведя 0,8 млн тонн бензина, 1,4 млн тонн дизельного топлива и 1,3 млн тонн мазута.