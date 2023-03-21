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Після "атаки дронів" на нафтопровід "Дружба" у деяких селах РФ відключили світло

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Росія, Вівторок 21 березня 2023 13:46
Після "атаки дронів" на нафтопровід "Дружба" у деяких селах РФ відключили світло Фото: після "атаки дронів" на нафтопровід "Дружба" у деяких селах РФ відключили світло (wikipedia.org)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Після нібито "атаки безпілотників" на нафтопровід "Дружба" у Брянській області Росії у деяких селах відключили електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Брянської області Олександра Богомаза.

Губернатор традиційно звинуватив у нібито "атаці" українських військових. Богомазов заявив, що безпілотники нібито атакували територію нафтоперекачувальної станції "Новозибкове".

За його словами, з метою забезпечення безпеки на час проведення оперативних заходів електроенергію відключили у населених пунктах Мамай, Тростань, Дружба, Новське, Дубровка.

Богомаз зазначив, що після проведення оперативно-слідчих заходів світло буде відновлено.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомляли, що з дрона нібито скинули боєприпас на територію нафтоперекачувальної станції "Дружба".

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