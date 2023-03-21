Після "атаки дронів" на нафтопровід "Дружба" у деяких селах РФ відключили світло

Після нібито "атаки безпілотників" на нафтопровід "Дружба" у Брянській області Росії у деяких селах відключили електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Брянської області Олександра Богомаза .

Губернатор традиційно звинуватив у нібито "атаці" українських військових. Богомазов заявив, що безпілотники нібито атакували територію нафтоперекачувальної станції "Новозибкове".

За його словами, з метою забезпечення безпеки на час проведення оперативних заходів електроенергію відключили у населених пунктах Мамай, Тростань, Дружба, Новське, Дубровка.

Богомаз зазначив, що після проведення оперативно-слідчих заходів світло буде відновлено.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомляли, що з дрона нібито скинули боєприпас на територію нафтоперекачувальної станції "Дружба".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.