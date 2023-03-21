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После "атаки дронов" на нефтепровод "Дружба" в некоторых селах РФ отключили свет

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Россия, Вторник 21 марта 2023 13:46
После "атаки дронов" на нефтепровод "Дружба" в некоторых селах РФ отключили свет Фото: после "атаки дронов" на нефтепровод "Дружба" в некоторых селах РФ отключили свет (wikipedia.org)
Автор: Елизавета Драбкина

После якобы "атаки беспилотников" на нефтепровод "Дружба" в Брянской области России в некоторых селах отключили электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Брянской области Александра Богомаза.

Губернатор традиционно обвинил в якобы "атаке" украинских военных. Богомазов заявил, что беспилотники якобы атаковали территорию нефтеперекачивающей станции "Новозыбково".

По его словам, в целях обеспечения безопасности на время проведения оперативных мероприятий электроэнергию отключили в населенных пунктах Мамай, Тростань, Дружба, Новское, Дубровка.

Богомаз отметил, что после проведения оперативно-следственных мероприятий свет будет возобновлен.

Напомним, ранее российские СМИ сообщали, что с дрона якобы сбросили боеприпас на территорию нефтеперекачивающей станции "Дружба".

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