После "атаки дронов" на нефтепровод "Дружба" в некоторых селах РФ отключили свет

После якобы "атаки беспилотников" на нефтепровод "Дружба" в Брянской области России в некоторых селах отключили электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Брянской области Александра Богомаза .

Губернатор традиционно обвинил в якобы "атаке" украинских военных. Богомазов заявил, что беспилотники якобы атаковали территорию нефтеперекачивающей станции "Новозыбково".

По его словам, в целях обеспечения безопасности на время проведения оперативных мероприятий электроэнергию отключили в населенных пунктах Мамай, Тростань, Дружба, Новское, Дубровка.

Богомаз отметил, что после проведения оперативно-следственных мероприятий свет будет возобновлен.

Напомним, ранее российские СМИ сообщали, что с дрона якобы сбросили боеприпас на территорию нефтеперекачивающей станции "Дружба".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.