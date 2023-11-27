Після антисемітського скандалу. Ілон Маск зустрінеться з президентом Ізраїлю

Маск, якого звинувачують у розпалюванні антиєврейської ненависті у своїй соціальній мережі X (колишній twitter), зустрінеться з Іцхаком Герцогом разом із ізраїльтянами, чиїх родичів утримував ХАМАС у Газі.

В офісі ізраїльського лідера повідомили, що під час зустрічі президент наголосить на необхідності вжити заходів для боротьби зі зростанням антисемітизму в Інтернеті.

Ізраїльський мовник Channel 12 повідомив, що Ілон Маск також зустрінеться з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху 27 листопада. Зазначається, що з офісу глави уряду не було жодних коментарів.

Візит власника соціальної мережі X збігається з чотириденним перемир'ям у війні Ізраїлю з палестинськими бойовиками ХАМАС у Газі, під час якого 40 із 240 заручників, утримуваних терористами, повернулись до Ізраїлю.

Антисемітський скандал

Напередодні Ілон Маск потрапив в антисемітський скандал, внаслідок якого вже кілька всесвітньо відомих компаній, таких як Disney, Apple та інші зупинили свою діяльність у соціальній мережі Twitter та перестали розміщувати рекламу на платфорі.

Незабаром мільярдер заперечив свою причетність до антисемітських висловлювань, а всі звинувачення у ЗМІ назвав фальшивими.

Тим часом інвестори Tesla закликали Раду директорів компанії накласти санкції на Маска через антисемітизм, а за даними New York Times, X (Twitter) може втратити понад 75 млн доларів через скандальне висловлювання власника.