Після анонсу "несподіваних зустрічей" літак Орбана вилетів до Китаю, - ЗМІ

Що відомо про "мирні ініціативи" Угорщини

Нагадаємо, днями раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто анонсував нові "мирні кроки" щодо України.

"Тепер усі можуть бути впевнені в тому, що наступні шість місяців будуть місією миру, щоб нарешті забезпечити мир у нашому регіоні", - зазначив він у пості із заявою про перший тиждень угорського головування в Євросоюзі.

Згодом Сійярто опублікував відео, в якому відреагував на критику прем'єра Віктора Орбана за зустріч із Володимиром Путіним.

"Ці нападки нас не стримують і не бентежать. Місія світу триває і навіть стає сильнішою, тому я прошу європейських політиків, які підтримують війну, пристебніть ремені та стежте за оновленнями наступного тижня", - додав міністр.

Крім того, напередодні Орбан в інтерв'ю швейцарській газеті Die Weltwoche анонсував "несподівані зустрічі". Із ким саме він зустрінеться, політик не уточнив. Але у соціальній мережі X написав, що з 8 липня продовжить зусилля щодо врегулювання війни в Україні.

"Я провів переговори в Москві з президентом Путіним. Моєю метою було встановлення прямих каналів зв'язку, початок діалогу найшвидшим шляхом до мирного врегулювання. Я виконав ці завдання. Далі буде в понеділок", - зазначив Орбан.

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