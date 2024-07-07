После анонса "неожиданных встреч" самолет Орбана вылетел в Китай, - СМИ

Что известно о "мирных инициативах" Венгрии

Напомним, днями ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто анонсировал новые "мирные шаги" по Украине.

"Теперь все могут быть уверены в том, что следующие шесть месяцев будут миссией мира, с тем чтобы наконец обеспечить мир в нашем регионе", - отметил он в посте с заявлением о первой неделе венгерского председательства в Евросоюзе.

Затем Сийярто опубликовал видео, в котором отреагировал на критику премьера Виктора Орбана за встречу с Владимиром Путиным.

"Эти нападки нас не сдерживают и не обескураживают. Миссия мира продолжается и даже становится сильнее, поэтому я прошу европейских политиков, поддерживающих войну, пристегните ремни и следите за обновлениями на следующей неделе", - добавил министр.

Кроме того, накануне Орбан в интервью швейцарской газете Die Weltwoche анонсировал "неожиданные встречи". С кем именно он встретится, политик не уточнил. Но в социальной сети X написал, что с 8 июля продолжит усилия по урегулированию войны в Украине.

"Я провел переговоры в Москве с президентом Путиным. Моей целью были установление прямых каналов связи, начало диалога по наиболее быстрому пути к мирному урегулированию. Я выполнил эти задачи. Продолжение следует в понедельник", - отметил Орбан.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.