RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

После анонса "неожиданных встреч" самолет Орбана вылетел в Китай, - СМИ

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

После встреч в Киеве, Москве и Азербайджане самолет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вылетел в Китай. Его прибытие ожидается в понедельник, 8 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на венгерский портал 444.

На момент публикации статьи, военно-правительственный самолет Dassault Falcom 7X следовал из Будапешта в Пекин, о чем свидетельствуют сайты радиолокационного слежения. Предположительно, в нем сидит Виктор Орбан.

Правительство Венгрии пока не предоставило никакой информации об этой поездке. Портал 444 обратился к пресс-секретарю и в пресс-службу канцелярии Орбана и отметил, что сообщит о деталях сразу, как получит ответ.

Также журналисты отметили, что в последние дни Виктор Орбан посетил Украину и провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским, а затем, отправился в Москву, где более трех часов беседовал с российским диктатором Владимиром Путиным. Затем он вылетел в Азербайджан на неформальный саммит Организации тюркских государств.

Что известно о "мирных инициативах" Венгрии

Напомним, днями ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто анонсировал новые "мирные шаги" по Украине.

"Теперь все могут быть уверены в том, что следующие шесть месяцев будут миссией мира, с тем чтобы наконец обеспечить мир в нашем регионе", - отметил он в посте с заявлением о первой неделе венгерского председательства в Евросоюзе.

Затем Сийярто опубликовал видео, в котором отреагировал на критику премьера Виктора Орбана за встречу с Владимиром Путиным.

"Эти нападки нас не сдерживают и не обескураживают. Миссия мира продолжается и даже становится сильнее, поэтому я прошу европейских политиков, поддерживающих войну, пристегните ремни и следите за обновлениями на следующей неделе", - добавил министр.

Кроме того, накануне Орбан в интервью швейцарской газете Die Weltwoche анонсировал "неожиданные встречи". С кем именно он встретится, политик не уточнил. Но в социальной сети X написал, что с 8 июля продолжит усилия по урегулированию войны в Украине.

"Я провел переговоры в Москве с президентом Путиным. Моей целью были установление прямых каналов связи, начало диалога по наиболее быстрому пути к мирному урегулированию. Я выполнил эти задачи. Продолжение следует в понедельник", - отметил Орбан.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВенгрияВойна в Украине