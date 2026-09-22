Після ампутації та полону повернувся у військо: ДШВ запускають проєкт для поранених бійців

Військовослужбовець 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Олексій Капелюшний після важкого поранення, ампутації та російського полону повернувся на службу у Десантно-штурмові війська.

Про історію десантника, яка стала однією з центральних у новому проєкті "Проте_з ДШВ. Будь серед своїх", та деталі цієї ініціативи, - у матеріалі РБК-Україна .

Продовжити службу після поранень

Проєкт "Проте_з ДШВ. Будь серед своїх" стартував 21 вересня. Він був створений для військових після важких поранень і протезування, які хочуть продовжити службу у Силах оборони.

У межах проєкту військовим пропонують напрямки служби, що не передбачають роботи безпосередньо на передовій:

безпілотні системи;

HR;

логістика;

забезпечення, підготовка і навчання.

Подати заявку можна через сторінку проєкту, обравши бажаний напрям служби. Після цього з кандидатом зв'язується рекрутер ДШВ.

У Десантно-штурмових військах наголошують, що протезування саме по собі не означає завершення служби: військові після ампутацій уже виконують завдання, зокрема працюють із безпілотними системами та наземними роботизованими комплексами.

Одним із таких військових є Олексій Капелюшний, який поділився своєю історією в інтерв'ю.

Втратив ногу але продовжив тримати позицію

Під час одного з боїв Олексій Капелюшний опинився в оточенні. Після важкого поранення ноги військовий був змушений сам завершити її ампутацію.

"Я зрозумів, що нога мені дуже заважає. Я нічого кращого не придумав, ніж її відрізати. Так я ще тримав оборону десь 2,5 години", - розповів Капелюшний.

Після поранення його доправили до лікарні в окупованій Горлівці. Там військовому ампутували ногу вище коліна.

За словами Капелюшного, одна із санітарок лікарні таємно приносила йому їжу. Вона сказала військовому: "Тут не всі хочуть у Росію, тут чекають Україну".

Цю зустріч десантник згадує й сьогодні.

"Навіть заради цієї однієї людини варто звільнити Горлівку", - сказав він.

Полон і повернення в Україну

Після лікування Капелюшний потрапив у російський полон та пройшов через Оленівку. Він розповідає про побиття, катування українських військовополонених і важкі умови утримання.

З полону десантник повернувся на милицях. За його словами, їх він виміняв на шматок хліба. Водночас військовому вдалося винести інформацію про українських захисників, яких утримувала Росія.

Після обміну Капелюшний пройшов лікування та протезування, однак не залишив військо. Він повернувся до служби в Десантно-штурмових військах.

У ДШВ кажуть, що історії Олексія Капелюшного та інших військових мають показати ширшу проблему: після важких поранень армія ризикує втрачати людей із унікальним бойовим досвідом, хоча їхні знання та навички можуть бути затребувані на інших посадах.

У межах "Проте_з ДШВ. Будь серед своїх" ДШВ також розповідатимуть історії військовослужбовців 7-го корпусу швидкого реагування та 8-го корпусу ДШВ, які після ампутацій та інших важких поранень продовжують службу.