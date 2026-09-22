ua en ru
Вт, 22 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

После ампутации и плена вернулся в армию: ДШВ запускают проект для раненых бойцов

18:05 22.09.2026 Вт
3 мин
aimg Анна Березина
После ампутации и плена вернулся в армию: ДШВ запускают проект для раненых бойцов Алексей Капелюшный вернулся в ДШВ после ранения (скриншот видео)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Алексей Капелюшный после тяжелого ранения, ампутации и российского плена вернулся на службу в Десантно-штурмовые войска.

Об истории десантника, которая стала одной из центральных в новом проекте "Проте_з ДШВ. Будь серед своїх", и детали этой инициативы, - в материале РБК-Украина.

Продолжить службу после ранений

Проект "Проте_з ДШВ. Будь серед своїх" стартовал 21 сентября. Он был создан для военных после тяжелых ранений и протезирования, которые хотят продолжить службу в Силах обороны.

В рамках проекта военным предлагают направления службы, не предусматривающие работы непосредственно на передовой:

  • беспилотные системы;
  • HR;
  • логистика;
  • обеспечение, подготовка и обучение.

Подать заявку можно через страницу проекта, выбрав желаемое направление службы. После этого с кандидатом связывается рекрутер ДШВ.

Читайте также: По примеру армии США. Командир 7 корпуса ДШВ предлагает расширить гражданские должности в армии

В Десантно-штурмовых войсках подчеркивают, что протезирование само по себе не означает завершения службы: военные после ампутаций уже выполняют задачи, в частности, работают с беспилотными системами и наземными роботизированными комплексами.

Один из таких военных - Алексей Капелюшный, который поделился своей историей в интервью.

Потерял ногу, но продолжил держать позицию

Во время одного из боев Алексей Капелюшный оказался в окружении. После тяжелого ранения ноги военный был вынужден сам завершить ее ампутацию.

"Я понял, что нога мне очень мешает. Я ничего лучше не придумал, чем ее отрезать. Так я еще держал оборону где-то 2,5 часа", - рассказал Капелюшный.

После ранения его доставили в больницу в оккупированной Горловке. Там военному ампутировали ногу выше колена.

По словам Капелюшного, одна из санитарок больницы тайно приносила ему еду. Она сказала военному: "Здесь не все хотят в Россию, здесь ждут Украину".

Эту встречу десантник вспоминает и сегодня.

"Даже ради этого одного человека стоит освободить Горловку", - сказал он.

Плен и возвращение в Украину

После лечения Капелюшный попал в российский плен и прошел через Еленовку. Он рассказывает об избиениях, пытках украинских военнопленных и тяжелых условиях содержания.

Из плена десантник вернулся на костылях. По его словам, их он выменял на кусок хлеба. В то же время, военному удалось вынести информацию об украинских защитниках, которых удерживала Россия.

После обмена Капелюшный прошел лечение и протезирование, однако не оставил армию. Он вернулся на службу в Десантно-штурмовых войсках.

Читайте также: 7 корпус ДШВ показывает, какой должна быть современная армия Украины, - вице-спикер Рады Кондратюк

В ДШВ говорят, что истории Алексея Капелюшного и других военных должны показать более широкую проблему: после тяжелых ранений армия рискует терять людей с уникальным боевым опытом, хотя их знания и навыки могут быть востребованы на других должностях.

В рамках "Проте_з ДШВ. Будь серед своїх" ДШВ будут рассказывать истории военнослужащих 7-го корпуса быстрого реагирования и 8-го корпуса ДШВ, которые после ампутаций и других тяжелых ранений продолжают службу.

Ранее мы также рассказывали об особенностях отбора и подготовки добровольцев из разных стран мира в 25-й бригаде ДШВ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Десантно-штурмовые войска Ветераны
Новости
Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке: эксперт назвал главные ожидания
Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке: эксперт назвал главные ожидания
Аналитика
Металлурги под ударом. Как правительство может спасти ключевую отрасль экономики
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Металлурги под ударом. Как правительство может спасти ключевую отрасль экономики