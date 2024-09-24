Після 9 класу школярі обиратимуть собі предмети: як відбуватиметься навчання

Із 2027 року учні 10-12 класів зможуть обирати профіль навчання та предмети. Навчання після 9 класу поділиться на академічний і професійний напрями.

Як відбуватиметься навчання після реформи старшої школи, РБК-Україна розповідає з посиланням на допис віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова у Facebook.

Як старшокласники готуватимуться до вступу до університетів

Із 2027 року учні 10–12 класів самостійно формуватимуть освітню траєкторію - обиратимуть профіль навчання та предмети залежно від інтересів та особистих навичок.

"Запит на реформу був колосальним - опитування показало, що 91% старшокласників і 83% студентів професійних закладів хотіли б обирати частину предметів для вивчення", - зазначив Михайло Федоров.

Після 9 класу навчання буде поділене на 2 напрями: академічний і професійний. Академічний напрям спрямований на підготовку до вступу до вищих навчальних закладів. Таке навчання відбуватиметься в окремих великих ліцеях, де учні обиратимуть основний профіль та додаткові предмети незалежно від профілю.

"Наприклад, учень з фізичного зможе вивчати музику або мистецтво, а учень з філологічного - фізику в житті або теорію появи всесвіту", - пояснив віцепрем'єр-міністр.

Водночас старшокласники продовжать вивчати базові предмети. Учні матимуть час підготуватися до вступу до закладів вищої освіти та дізнатися більше про майбутню професію.

Зазначається, що професійний напрям дасть змогу учням розвивати навички для швидкого виходу на ринок праці. Під час навчання в профтеху студенти практично опановуватимуть професію, а також вивчатимуть предмети, які безпосередньо пов’язані з майбутнім фахом.

Після закінчення навчання учні зможуть одразу виходити на ринок праці з реальними навичками або ж продовжити навчання у закладі вищої освіти.

Реформа стартує у 2025 році в пілотних ліцеях. Згодом залучать інші заклади освіти.

Фото: Буде два напрями: академічний і професійний (gettyimages.com)

Перехід шкіл на 12 років навчання

Із 2027 року школи в Україні перейдуть на 12-річну систему навчання. Як пояснив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, реформу змодельовано так, щоб випускники шкіл приходили більш підготовленими до університету. За деякими напрямками у вишах в майбутньому можуть скоротити бакалаврат.

Учні, який обиратимуть професійний коледж, виходитимуть на ринок праці уже з професією. Тому навчатимуться також на один рік довше та обиратимуть профілі, за якими будуть працювати.