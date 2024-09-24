После 9 класса школьники будут выбирать себе предметы: как будет проходить обучение

С 2027 года ученики 10-12 классов смогут выбирать профиль обучения и предметы. Обучение после 9 класса поделится на академическое и профессиональное направления.

Как будет проходить обучение после реформы старшей школы, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на сообщение вице-премьер-министра Михаила Федорова в Facebook.

Как старшеклассники будут готовиться к поступлению в университеты

С 2027 года ученики 10-12 классов будут самостоятельно формировать образовательную траекторию - выбирать профиль обучения и предметы в зависимости от интересов и личных навыков.

"Запрос на реформу был колоссальным – опрос показал, что 91% старшеклассников и 83% студентов профессиональных заведений хотели бы выбирать часть предметов для изучения", - отметил Михаил Федоров.

После 9 класса обучение будет разделено на 2 направления: академическое и профессиональное. Академическое направление направлено на подготовку к поступлению в высшие учебные заведения. Такое обучение будет проходить в отдельных крупных лицеях, где ученики будут выбирать основной профиль и дополнительные предметы независимо от профиля.

"Например, ученик с физического сможет изучать музыку или искусство, а ученик с филологического – физику в жизни или теорию появления вселенной", – пояснил вице-премьер-министр.

В то же время, старшеклассники продолжат изучать базовые предметы. У учеников будет время подготовиться к поступлению в заведения высшего образования и узнать больше о будущей профессии.

Отмечается, что профессиональное направление позволит ученикам развивать навыки быстрого выхода на рынок труда. Во время обучения в профтехе студенты будут практически овладевать профессией, а также будут изучать предметы, непосредственно связанные с будущей специальностью.

После окончания обучения ученики смогут сразу выходить на рынок труда с реальными навыками или продолжить обучение в заведении высшего образования.

Реформа стартует в 2025 году в пилотных лицеях. Впоследствии задействуют другие учебные заведения.

Фото: Будет два направления: академическое и профессиональное (gettyimages.com)

Переход школ на 12 лет обучения

С 2027 года школы в Украине перейдут на 12-летнюю систему обучения. Как пояснил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, реформа смоделирована так, чтобы выпускники школ приходили более подготовленными в университет. По некоторым направлениям в вузах в будущем могут сократить бакалавриат.

Ученики, выбирающие профессиональный колледж, будут выходить на рынок труда уже с профессией. Поэтому будут учиться на один год дольше и выбирать профили, по которым будут работать.