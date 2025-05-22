Після 80 днів блокади: до Гази прибули десятки вантажівок із гуманітарною допомогою

У понеділок прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху наказав відновити постачання допомоги в Газу. Це сталося після широко поширених попереджень про недоїдання і голод, що насувається, серед 2,2 млн жителів анклаву. Перед цим Ізраїль припинив постачання 2 березня наприкінці шеститижневого перемир'я, щоб чинити тиск на угруповання ХАМАС і змусити його звільнити заручників.

Так, Нахед Шахуйбар, чия компанія доставляє допомогу в Газу, повідомив, що в середу ввечері з палестинського боку КПП Керем Шалом на південному сході Гази було зібрано 92 вантажівки. Серед них було 75 вантажівок із борошном, призначеним для пекарень.

Того самого дня Координатор діяльності уряду на територіях (COGAT), орган Міноборони Ізраїлю, що відповідає за доставку гуманітарної допомоги, заявив, що 100 вантажівок із борошном, дитячим харчуванням і медичним обладнанням доставили в Газу після ретельної перевірки безпеки.

Прибуття вантажівок на південь Гази завершує дводенну паузу, протягом якої вантажі були допущені до палестинської сторони комерційного прикордонного переходу, але місцеві вантажівки не могли потрапити в район, щоб їх забрати. Перехід розташований у точці, де сходяться кордони Гази з Єгиптом та Ізраїлем. Цей район перебуває під контролем ізраїльських військових відтоді, як вони захопили місто Рафах у травні 2024 року.

Шухайбар повідомив, що кілька вантажівок зазнали обстрілу з боку невстановленого натовпу, а в соціальних мережах з'явилися відеоролики, на яких видно, як палестинські чоловіки і жінки поспішають схопити всі мішки з борошном, які вони можуть забрати.

Bloomberg пише, що поставлена допомога розподіляється за традиційною системою через організацію ООН з надання допомоги. Раніше в Ізраїлі заявили, що відновлять допомогу, щойно зможуть створити безпечні зони розподілу, які не дадуть змоги ХАМАСу вкрасти поставки.

Водночас радниця прем'єр-міністра з міжнародних справ, Керолайн Глік, цього тижня повідомила, що механізм почне діяти тільки близько 25 травня, поки не буде запроваджено тимчасову угоду.

Нагадаємо, що ХАМАС, визнаний терористичною організацією США та Євросоюзом, спровокував конфлікт, коли 7 жовтня 2023 року атакував південь Ізраїлю з Гази. Угруповання вбило 1200 осіб і ще 250 взяло в заручники.

За даними міністерства охорони здоров'я палестинської території, яку контролює ХАМАС, унаслідок наступу Ізраїлю в Газі загинуло більше ніж 53 000 осіб.