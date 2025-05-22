После 80 дней блокады: в Газу прибыли десятки грузовиков с гуманитарной помощью

В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал возобновить поставки помощи в Газу. Это произошло после широко распространенных предупреждений о недоедании и надвигающемся голоде среди 2,2 млн жителей анклава. Перед этим Израиль прекратил поставки 2 марта в конце шестинедельного перемирия, чтобы оказать давление на группировку ХАМАС и заставить ее освободить заложников.

Так, Нахед Шахуйбар, чья компания доставляет помощь в Газу, сообщил, что в среду вечером с палестинской стороны КПП Керем Шалом на юго-востоке Газы было собрано 92 грузовика. Среди них было 75 грузовиков с мукой, предназначенной для пекарен.

В тот же день Координатор деятельности правительства на территориях (COGAT), орган Минобороны Израиля, отвечающий за доставку гуманитарной помощи, заявил, что 100 грузовиков с мукой, детским питанием и медицинским оборудованием, были доставлены в Газу после тщательной проверки безопасности.

Прибытие грузовиков на юг Газы завершает двухдневную паузу, в течение которой грузы были допущены к палестинской стороне коммерческого пограничного перехода, но местные грузовики не могли попасть в район, чтобы их забрать. Переход расположен в точке, где сходятся границы Газы с Египтом и Израилем. Этот район находится под контролем израильских военных с тех пор, как они захватили город Рафах в мае 2024 года.

Шухайбар сообщил, что несколько грузовиков подверглись обстрелу со стороны неустановленной толпы, а в социальных сетях появились видеоролики, на которых видно, как палестинские мужчины и женщины спешат схватить все мешки с мукой, которые они могут унести.

Bloomberg пишет, что поставленная помощь распределяется по традиционной системе через организацию ООН по оказанию помощи. Ранее в Израиле заявили, что возобновят помощь, как только смогут создать безопасные зоны распределения, которые не позволят ХАМАСу украсть поставки.

При этом советник премьер-министра по международным делам, Кэролайн Глик, на этой неделе сообщила, что механизм начнет действовать только около 25 мая, пока не будет введено временное соглашение.

Напомним, что ХАМАС, признанный террористической организацией США и Евросоюзом, спровоцировал конфликт, когда 7 октября 2023 года атаковал юг Израиля из Газы. Группировка убила 1200 человек и еще 250 взяла в заложники.

По данным министерства здравоохранения палестинской территории, которую контролирует ХАМАС, в результате наступления Израиля в Газе погибло более 53 000 человек.