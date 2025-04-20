Після 16 годин "перемир’я" РФ посилила обстріли. Зеленський назвав найактивніші напрямки

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів главі держави щодо фронту станом на 12:00.

За словами президента, попри те, що Україна заявила про дзеркальний характер своїх дій у відповідь Росії, починаючи з 10-ї ранку спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування окупантами дронів-камікадзе (станом на 10:00 перемир'я тривало вже 16 годин). Зеленський наголосив, що лише по FPV-дронах зафіксували збільшення застосування у два рази з боку російської армії.

"Найбільш активні дії російська армія цього ранку проводить на Покровському та Сіверському напрямках. На цих та деяких інших частинах фронту триває застосування російського важкого озброєння", - заявив Зеленський.

Згідно з доповіддю Сирського, з 00:00 до 12:00 цієї доби відбулося вже 26 російських штурмових дій.