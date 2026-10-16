Після 13 років роботи в Україні зачиняється мережа "Сирне королівство"

"13 років ми служили вам та ділилися найкращими смаками. На жаль, ми змушені зупинити роботу магазинів", - повідомляється на сайті мережі у п'ятницю.

У червні 2025 року російські дрони "Шахеди" знищили офіс мережі у Києві. Він вигорів вщент.

Нагадаємо, у Чорткові на Тернопільщині російські дрони повністю знищили іноземне підприємство.

Воно працювало понад 10 років і було одним із найбільших платників податків.