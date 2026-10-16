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Після 13 років роботи в Україні зачиняється мережа "Сирне королівство"

12:05 16.10.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Ілюстративне фото: магазин сирів "Сирне королівство" зачиняється (колаж РБК-Україна)

Мережа магазинів "Сирне королівство", яка 13 років продавала сири з різних країн світу, сповістила про закриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт мережі.

"13 років ми служили вам та ділилися найкращими смаками. На жаль, ми змушені зупинити роботу магазинів", - повідомляється на сайті мережі у п'ятницю.

У червні 2025 року російські дрони "Шахеди" знищили офіс мережі у Києві. Він вигорів вщент.

Нагадаємо, у Чорткові на Тернопільщині російські дрони повністю знищили іноземне підприємство.

Воно працювало понад 10 років і було одним із найбільших платників податків.

Як повідомляло РБК-Україна, російська атака на приватне підприємство "Агрофрукт ЛТД" на Волині забрала життя людини.

Ще вісім людей травмовані, а в Маневичах попередили про можливий викид аміаку.

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